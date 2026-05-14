Lazio, clamoroso Sarri: "Derby? Se si gioca di domenica, io non vengo!"

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Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta per 0-2 nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Tra i temi trattati, anche l'attesa per la data e l'orario del derby del prossimo turno di campionato. Ancora incertezza nonostante manchi poco al giorno gara. Sarri si è detto contrariato.

Nel derby si aspetta di rivedere la sua Lazio?

"La squadra non è stata remissiva, abbiamo scelto di non prenderli alti. Se subisci una palla su corner e consegni una palla all'avversario, quello ha poco di tattico. Secondo tempo più a viso aperto".

Sensazioni sulla data del derby?

"La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo: a quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e si gioca alle 12.30? Questo non è calcio".