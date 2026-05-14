Caos Milan, rottura con Allegri e Ibra parla con Cassano (che lo critica sempre)

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Rottura tra Milan e Max Allegri. L'allenatore può lasciare dopo appena un anno a prescindere dall'eventuale piazzamento in Champions League. Una rottura che secondo il Corriere della Sera è partita dal ko contro il Napoli al Maradona. A questo punto si aprono diversi scenari per il suo futuro, anche quello della Nazionale italiana. Una possibilità che potrebbe coinvolgere anche Conte e il suo futuro.

"Ibra ha frequenti colloqui con Antonio Cassano, uno dei principali detrattori del gioco del Milan nel corso della trasmissione su Twitch «Viva el futbol». Non solo. È emerso che il senior advisor di Redbird non si limita a suggerire alla proprietà indirizzi strategici di gestione del club ma ultimamente, dopo il calo di risultati, ha iniziato a telefonare a Fofana e Leao fornendo loro consigli tattici. Morale: se già prima Rafa era preda di una involuzione tecnica inspiegabile, ora è in confusione totale…".