Caos Milan, manca ancora l'allenatore. E in tanti potrebbero partire

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Milan nel caos: dirigenza azzerata, mercato fermo e tanti big in uscita.

Il Milan vive uno dei momenti più delicati degli ultimi anni dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League. Nonostante una stagione trascorsa nelle zone alte della classifica e a lungo in corsa con l'Inter per il vertice, il club rossonero ha chiuso fuori dalle prime quattro posizioni, provocando una profonda rivoluzione interna. La proprietà RedBird ha infatti deciso di azzerare l'assetto dirigenziale e tecnico, con le uscite di Moncada, Furlani e Tare, oltre a quella di Massimiliano Allegri, destinato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Mercato bloccato e tanti big verso l'addio

A preoccupare l'ambiente rossonero è soprattutto l'assenza di una guida tecnica definita e una programmazione che appare ancora in fase embrionale. Al momento restano operativi soltanto Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, impegnati nella ricerca del nuovo allenatore. L'incertezza rischia inoltre di avere ripercussioni importanti sul mercato. Diversi giocatori starebbero valutando il proprio futuro e alcune permanenze che sembravano scontate non lo sono più. Tra i casi più delicati ci sarebbero quelli di Luka Modric e Adrien Rabiot, che avrebbero gradito proseguire il loro percorso con Allegri. Anche Rafael Leao appare sempre più vicino alla partenza, mentre Mike Maignan potrebbe valutare nuove opportunità nonostante il recente rinnovo. Sul fronte delle uscite vengono indicati anche Fofana e Loftus-Cheek, mentre tra Christopher Nkunku e Santiago Gimenez almeno uno potrebbe rappresentare un punto fermo per la ricostruzione rossonera. Riporta Tuttomercatoweb.