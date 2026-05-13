Caos Roma-Lazio, il ministro Piantedosi: "Di lunedì sera è unica soluzione percorribile!"

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Intorno a Roma-Lazio, derby della Capitale, si sta creando un caos incredibile, con la partita che è attualmente stata spostata al 18 maggio

Intorno a Roma-Lazio, derby della Capitale, si sta creando un caos incredibile, con la partita che è attualmente stata spostata al 18 maggio contro il volere della Lega Serie A, che ha annunciato che farà ricorso. Intervistato da Il Messaggero, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione: "Quella che è stata indicata è una soluzione di buonsenso per gestire nelle migliori condizioni l’ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi".

Piantedosi contro chi gestisce la Serie A

Piantedosi replica così a chi gestisce il nostro campionato: "Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo, peraltro, che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l’unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli Internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della Capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all’interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo".

L'appello di Piantedosi

Piantedosi conclude con un appello: "Mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti sportivi. Gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi".