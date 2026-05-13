Nuovo presidente FIGC, è corsa a due: presentate ufficialmente candidature Malagò-Abete

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Nelle scorse ore è stato proprio Malagò a confermare pubblicamente la decisione di scendere in campo

Entra nel vivo la corsa alla presidenza della FIGC dopo l’addio di Gabriele Gravina. Saranno Giovanni Malagò e Giancarlo Abete a contendersi ufficialmente la guida della Federcalcio in vista delle elezioni fissate per il prossimo 22 giugno. Sono state infatti depositate le candidature di entrambi i dirigenti, con la FIGC che avrà tempo fino al 22 maggio per formalizzarne l’accettazione definitiva, esattamente a un mese dal voto.

Nelle scorse ore è stato proprio Malagò a confermare pubblicamente la decisione di scendere in campo. Il presidente del CONI ha spiegato di aver atteso per rispetto istituzionale prima di sciogliere le riserve: “Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo”.