Ufficiale Pisa-Napoli, data e orario confermati: il programma della 37ª giornata

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Prima del match del Maradona, la Lega aveva lasciato aperta la possibilità di spostare Pisa-Napoli alle 18.00.

Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, il Napoli ha dovuto rinviare l’appuntamento con la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Un risultato che ha avuto conseguenze anche sul programma della 37ª giornata di Serie A, facendo sparire l’asterisco che compariva accanto alla sfida tra Pisa e Napoli negli orari comunicati inizialmente dalla Lega Serie A. La partita in programma in Toscana è quindi confermata definitivamente alle ore 12.30.

Napoli in contemporanea nella corsa Champions

Prima del match del Maradona, la Lega aveva lasciato aperta la possibilità di spostare Pisa-Napoli alle 18.00 qualora la squadra di Antonio Conte avesse conquistato con anticipo la qualificazione matematica alla Champions League. Il ko contro il Bologna ha però cambiato completamente lo scenario, costringendo gli azzurri a giocarsi il pass europeo in contemporanea con le altre squadre ancora coinvolte nella lotta per l’Europa. Le gare legate alla corsa salvezza, invece, si disputeranno tutte alle 20.45, sempre nel rispetto della contemporaneità prevista dal regolamento.

Serie A, ecco le programmazione della 37ª giornata (la programmazione televisiva verrà comunicata successivamente)

17/05/2026 Domenica 12.30 Como – Parma

17/05/2026 Domenica 12.30 Genoa – Milan

17/05/2026 Domenica 12.30 Juventus – Fiorentina

17/05/2026 Domenica 12.30 Pisa – Napoli

17/05/2026 Domenica 12.30 Roma – Lazio

17/05/2026 Domenica 15.00 Inter – Verona

17/05/2026 Domenica 18.00 Atalanta – Bologna

17/05/2026 Domenica 20.45 Cagliari – Torino

17/05/2026 Domenica 20.45 Sassuolo – Lecce

17/05/2026 Domenica 20.45 Udinese - Cremonese