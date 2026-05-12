Ufficiale Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Politano squalificato, anche il Pisa perde due titolari

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Saranno addirittura 13 i calciatori che salteranno il penultimo turno di campionato a causa di una squalifica.

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la disputa della 36ª giornata di Serie A. Saranno addirittura 13 i calciatori che salteranno il penultimo turno di campionato a causa di una squalifica, come si legge nel comunicato appena diffuso e che riportiamo di seguito:

CALCIATORI ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Rosen Petkov Bozhinov (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Sascha Britschgi (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

Felipe Ignacio Loyola Olea (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

Alessio Romagnoli (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Rafael Alexandre da Conceiçao Leao (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

José Pedro Da Silva Figueiredo Freitas (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Kingsley Osezele Ehizibue (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Pervis Josue Estupinan Tenorio (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Gvidas Gineitis (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Isak Malcolm Kwaku Hien (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

Jhon Janer Lucumi Bonilla (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Matteo Politano (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Alexis Jesse Saelemaekers (Milan): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).