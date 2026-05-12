Volata Champions, al Napoli bastano sempre 3 punti: la situazione e la classifica avulsa
Il Napoli in casa col Bologna ha perso l'occasione di blindare definitivamente la propria qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e con il 2-3 incassato dalla squadra di Italiano deve rinviare quantomeno il discorso al prossimo fine settimana di Serie A, quando sarà ospite del Pisa. Bastano sole tre punti alla squadra di Conte per non avere più nulla da chiedere. Dietro spera di poterne approfittare qualcuna delle inseguitrici, tra Juventus, Milan, Roma e Como. Di seguito le ultime due giornate per le varie contendenti alla Champions League.
2. NAPOLI 70 punti
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
3. JUVENTUS 68
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
4. MILAN 67 punti
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
5. ROMA 67
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
6. COMO 65
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
Di seguito la situazione degli scontri diretti nella classifica avulsa, da considerare in caso di arrivo a pari punti (se più di due squadre, si confrontano gli incroci tra tutte):
2. NAPOLI punti 70
In vantaggio
13ª giornata, Roma - Napoli 0-1
25ª giornata, Napoli - Roma 2-2
In parità
5ª giornata, Milan - Napoli 2-1
31ª giornata, Napoli - Milan 1-0
10ª giornata, Napoli - Como 0-0
35ª giornata, Como - Napoli 0-0
In svantaggio
14ª giornata, Napoli - Juventus 2-1
22ª giornata, Juventus - Napoli 3-0
- - -
3. JUVENTUS punti 68
In vantaggio
14ª giornata, Napoli - Juventus 2-1
22ª giornata, Juventus - Napoli 3-0
16ª giornata, Juventus - Roma 2-1
27ª giornata, Roma - Juventus 3-3
In parità
6ª giornata, Juventus - Milan 0-0
34ª giornata, Milan - Juventus 0-0
In svantaggio
7ª giornata, Como - Juventus 2-0
26ª giornata, Juventus - Como 0-2
- - -
4. MILAN punti 67
In vantaggio
10ª giornata, Milan - Roma 1-0
22ª giornata, Roma - Milan 1-1
16ª giornata, Como - Milan 1-3
24ª giornata, Milan - Como 1-1
In parità
5ª giornata, Milan - Napoli 2-1
31ª giornata, Napoli - Milan 1-0
6ª giornata, Juventus - Milan 0-0
34ª giornata, Milan - Juventus 0-0
- - -
5. ROMA punti 67
In parità
15ª giornata, Roma - Como 1-0
29ª giornata, Como - Roma 2-1
In svantaggio
10ª giornata, Milan - Roma 1-0
22ª giornata, Roma - Milan 1-1
13ª giornata, Roma - Napoli 0-1
25ª giornata, Napoli - Roma 2-2
16ª giornata, Juventus - Roma 2-1
27ª giornata, Roma - Juventus 3-3
- - -
6. COMO punti 65
In vantaggio
7ª giornata, Como - Juventus 2-0
26ª giornata, Juventus - Como 0-2
In parità
10ª giornata, Napoli - Como 0-0
35ª giornata, Como - Napoli 0-0
15ª giornata, Roma - Como 1-0
29ª giornata, Como - Roma 2-1
In svantaggio
16ª giornata, Como - Milan 1-3
24ª giornata, Milan - Como 1-1
Serie A Enilive 2025-2026
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