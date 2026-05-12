Volata Champions, al Napoli bastano sempre 3 punti: la situazione e la classifica avulsa

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Bastano sole tre punti alla squadra di Conte per non avere più nulla da chiedere.

Il Napoli in casa col Bologna ha perso l'occasione di blindare definitivamente la propria qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e con il 2-3 incassato dalla squadra di Italiano deve rinviare quantomeno il discorso al prossimo fine settimana di Serie A, quando sarà ospite del Pisa. Bastano sole tre punti alla squadra di Conte per non avere più nulla da chiedere. Dietro spera di poterne approfittare qualcuna delle inseguitrici, tra Juventus, Milan, Roma e Como. Di seguito le ultime due giornate per le varie contendenti alla Champions League.

2. NAPOLI 70 punti

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

3. JUVENTUS 68

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

4. MILAN 67 punti

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

5. ROMA 67

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

6. COMO 65

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como

Di seguito la situazione degli scontri diretti nella classifica avulsa, da considerare in caso di arrivo a pari punti (se più di due squadre, si confrontano gli incroci tra tutte):

2. NAPOLI punti 70

In vantaggio

13ª giornata, Roma - Napoli 0-1

25ª giornata, Napoli - Roma 2-2

In parità

5ª giornata, Milan - Napoli 2-1

31ª giornata, Napoli - Milan 1-0

10ª giornata, Napoli - Como 0-0

35ª giornata, Como - Napoli 0-0

In svantaggio

14ª giornata, Napoli - Juventus 2-1

22ª giornata, Juventus - Napoli 3-0

- - -

3. JUVENTUS punti 68

In vantaggio

14ª giornata, Napoli - Juventus 2-1

22ª giornata, Juventus - Napoli 3-0

16ª giornata, Juventus - Roma 2-1

27ª giornata, Roma - Juventus 3-3

In parità

6ª giornata, Juventus - Milan 0-0

34ª giornata, Milan - Juventus 0-0

In svantaggio

7ª giornata, Como - Juventus 2-0

26ª giornata, Juventus - Como 0-2

- - -

4. MILAN punti 67

In vantaggio

10ª giornata, Milan - Roma 1-0

22ª giornata, Roma - Milan 1-1

16ª giornata, Como - Milan 1-3

24ª giornata, Milan - Como 1-1

In parità

5ª giornata, Milan - Napoli 2-1

31ª giornata, Napoli - Milan 1-0

6ª giornata, Juventus - Milan 0-0

34ª giornata, Milan - Juventus 0-0

- - -

5. ROMA punti 67

In parità

15ª giornata, Roma - Como 1-0

29ª giornata, Como - Roma 2-1

In svantaggio

10ª giornata, Milan - Roma 1-0

22ª giornata, Roma - Milan 1-1

13ª giornata, Roma - Napoli 0-1

25ª giornata, Napoli - Roma 2-2

16ª giornata, Juventus - Roma 2-1

27ª giornata, Roma - Juventus 3-3

- - -

6. COMO punti 65

In vantaggio

7ª giornata, Como - Juventus 2-0

26ª giornata, Juventus - Como 0-2

In parità

10ª giornata, Napoli - Como 0-0

35ª giornata, Como - Napoli 0-0

15ª giornata, Roma - Como 1-0

29ª giornata, Como - Roma 2-1

In svantaggio

16ª giornata, Como - Milan 1-3

24ª giornata, Milan - Como 1-1