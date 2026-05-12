Ufficiale Roma-Lazio, Prefettura sposta derby a lunedì: si attende decisione su Pisa-Napoli e le altre

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Resta ora da capire quale sarà la decisione definitiva della Lega Serie A riguardo al programma della 37ª giornata di campionato.

Il derby tra Roma e Lazio è stato ufficialmente spostato a lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20.45 per motivi legati alla sicurezza pubblica. La decisione è stata presa dalla Prefettura, secondo quanto riferito dall’agenzia Agi, dopo le valutazioni effettuate nel Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla base della scelta ci sarebbero soprattutto le problematiche relative alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia, evento di grande richiamo internazionale che si svolgerà negli stessi giorni nella Capitale.

Dubbi sulla contemporaneità della corsa Champions

Resta ora da capire quale sarà la decisione definitiva della Lega Serie A riguardo al programma della 37ª giornata di campionato. Inizialmente Roma-Lazio era stata inserita, insieme alle altre gare decisive per la corsa Champions, nella fascia oraria di domenica alle 12.30. Oltre al derby, le sfide coinvolte nella contemporaneità sono Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Genoa-Milan. Il regolamento della Lega prevede infatti che, nelle ultime due giornate, le partite tra squadre impegnate per gli stessi obiettivi di classifica si disputino nello stesso momento. Un eventuale slittamento collettivo al lunedì comporterebbe però la disputa di metà turno di Serie A in un giorno lavorativo. Inoltre, in passato il Viminale aveva escluso la possibilità di giocare il derby romano in orario serale, scelta sulla quale evidentemente le autorità competenti hanno deciso di rivedere la propria posizione.