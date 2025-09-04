Caprile poteva subito lasciare Cagliari: la rivelazione del ds Angelozzi

Nella sua conferenza stampa di oggi, quella di fine mercato, il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha parlato anche del riscatto di Caprile, oggi punto fermo del Cagliari: "Caprile è un giocatore che ha avuto qualche richiesta ma la società ha fatto muro e non ha accettato le offerte. È un punto forte della società. Sono tutti importanti, Folorunsho ha maggiore esperienza rispetto ad altri giocatori in rosa, grande qualità e siamo stati bravi a portarlo a Cagliari".