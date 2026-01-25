Ci pensa Fadera, il Sassuolo torna a vincere: Cremonese battuta di misura

Il Sassuolo torna alla vittoria superando 1-0 la Cremonese grazie a un gol pesantissimo di Alieu Fadera nei primi minuti. Una gara controllata dai neroverdi, che sfruttano l’errore di Audero su Laurienté e trovano la zampata decisiva dell’esterno offensivo. Con questi tre punti la squadra di Grosso scavalca il Cagliari e aggancia l’Udinese, interrompendo una striscia negativa che durava da sette partite.

La Cremonese prova a reagire, sfiora il pari e vede anche annullarsi un gol di Vandeputte, ma nella ripresa manca incisività negli ultimi metri. Il Sassuolo gestisce, sfiora il raddoppio e ritrova anche Berardi dopo quasi due mesi di assenza. Per i grigiorossi arriva l’ottava gara consecutiva senza successi: classifica ferma e lotta salvezza sempre più complicata.