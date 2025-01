Ultim'ora Clamoroso Sky: non solo il Milan, a sorpresa anche il Como su Rashford

Non solo il Milan, a sorpresa anche il Como ha messo nel mirino l’attaccante del Manchester United Marcus Rashford. Il club allenato da Cesc Fabregas è una delle pretendenti per l’attaccante inglese, accostato anche al Napoli e in uscita dal Manchester United. Il Como non avrebbe problemi ad accontentare il classe 1997 dal punto di vista economico, lo United non ha aperto a contribuire al pagamento di parte dello stipendio.

La società lariana farebbe leva anche sulla presenza di Varane (ora ambasciatore del club) ed ex compagno di squadra ai Red Devils dell'inglese. In questi giorni si sta allenando con il Como anche Dele Alli, amico di Rashford dai tempi della nazionale inglese. Il Como, però, avendo lo slot per gli extracomunitari pieno, potrebbe tesserare soltanto uno tra Rashford e Dele Alli. Anche la Juventus si è informata nei giorni scorsi, il giocatore non ha ancora scelto la sua prossima destinazione, ma cerca una sistemazione che gli garantisce più spazio. Il fratello-agente è stato oggi a Milano proprio per capire le intenzioni delle varie squadre interessate. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.