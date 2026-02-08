L'emergenza infortuni non ha colpito solo il Napoli: alla Roma oltre 100 partite già saltate
Non è solo Napoli a fare i conti con muscoli e tendini ribelli. Anche la Roma vive un’emergenza infortuni profonda, come sottolinea il Corriere dello Sport. La squadra di Gian Piero Gasperini è falcidiata dalle assenze: fuori giocatori chiave come Artem Dovbyk, Paulo Dybala, Ferguson, Koné, Hermoso, El Shaarawy e Vaz.
Il dato più allarmante è quello complessivo: “In cinque mesi e mezzo di stagione i calciatori hanno già saltato 100 partite per problemi fisici di vario genere”, scrive il quotidiano, spiegando come il “tema medico” sia diventato un vero fardello. E il conto è destinato a salire: “Domani sera, senza ulteriori contrattempi, si arriverà a 106”.
Tra lesioni muscolari, infiammazioni ai tendini, traumi e persino fratture, il quadro clinico è già completo. “Dovbyk e Ferguson sono un discorso a parte: Gasperini non li ha mai avuti insieme con continuità”. Un’emergenza che alimenta riflessioni anche sull’intensità del lavoro, simile a quella di Conte, ma che intanto pesa come un macigno sulla stagione giallorossa.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
