Colpo Lazio a Udine! Gattuso rimonta nel finale e va a punteggio pieno

Colpo Lazio a Udine! Gattuso rimonta nel finale e va a punteggio pienoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:45Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-2 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Lazio, posticipo della terza giornata di Serie A. I biancocelesti rimontano il gol di Karlstrom a inizio secondo tempo: prima il pari di Frattesi al 75', poi la rete della vittoria di Gudmundsson al minuto 88. La squadra di Gennaro Gattuso va a punteggio pieno in testa alla classifica, al pari di Inter e Roma.

Serie A, la classifica dopo la 3ª giornata

1 - Roma 9 punti in 3 partite giocate, 10 gol fatti e 1 gol subito

2 - Inter 9 punti in 3 partite giocate, 8 gol fatti e 3 gol subiti

3 - Lazio 9 punti in 3 partite giocate, 4 gol fatti e 1 gol subito

4 - Como 7 punti in 3 partite giocate, 7 gol fatti e 3 gol subiti

5 - Milan 7 punti in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 2 gol subiti

6 - Juventus 7 punti in 3 partite giocate, 4 gol fatti e 1 gol subito

7 - Frosinone 6 punti in 3 partite giocate, 6 gol fatti e 3 gol subiti

8 - Atalanta 6 punti in 3 partite giocate, 4 gol fatti e 3 gol subiti

9 - Cagliari 6 punti in 3 partite giocate, 2 gol fatti e 1 gol subito

10 - Udinese 4 punti in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 5 gol subiti

11 - Sassuolo 4 punti in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Napoli 3 punti in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 5 gol subiti

13 - Torino 3 punti in 3 partite giocate, 4 gol fatti e 5 gol subiti

14 - Lecce 3 punti in 3 partite giocate, 2 gol fatti e 5 gol subiti

15 - Bologna 1 punto in 3 partite giocate, 2 gol fatti e 4 gol subiti

16 - Parma 1 punto in 3 partite giocate, 1 gol fatto e 4 gol subiti

17 - Monza 1 punto in 3 partite giocate, 4 gol fatti e 8 gol subiti

18 - Venezia 0 punti in 3 partite giocate, 2 gol fatti e 7 gol subiti

19 - Genoa 0 punti in 3 partite giocate, 1 gol fatto e 7 gol subiti

20 - Fiorentina 0 punti in 3 partite giocate, 1 gol fatto e 9 gol subiti