Udinese-Lazio, formazioni ufficiali: Pinamonti dal 1', le scelte di Gattuso e Runjaic
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio, posticipo della terza giornata di Serie A. Kosta Runjaic schiera i friulani con il 3-4-2-1, affidandosi a Davis come riferimento offensivo, alle sue spalle ci sono Gomez ed Ekkelenkamp. Sponda biancoceleste, Gennaro Gattuso risponde con il 4-3-3 e in attacco sceglie Pinamonti all'esordio dal primo minuto, con Isaksen e Zaccagni ai suoi lati.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic.
Allenatore: Kosta Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.
A disposizione: Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson.
Allenatore: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Rossi L. - Monaco
IV Ufficiale: Maresca
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
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