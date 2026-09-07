Folorunsho non al top, Juric: "Fisicamente lontano da quello che può essere"

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Ivan Juric, allenatore del Monza, ai microfoni di Dazn tra i vari temi ha parlato anche di Micheal Folorunsho, centrocampista arrivato in prestito dal Napoli: "Lui è arrivato con molta umiltà, lo abbiamo messo in mezzo. Fisicamente è lontano da quello che può essere: non faceva tante partite a Napoli. Oggi ha giocato anche da attaccante e devo dire che tutti i nuovi sono arrivati con voglia di fare bene".

Un valore su cui lavorare?

"Alzare la condizione della squadra, dei ragazzi che arrivano da periodi di infortuni, credere in quello che stiamo facendo. C'è tanto di positivo, bisogna migiorare passo per passo".

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