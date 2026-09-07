Inter, Lautaro torna sul Napoli: "Vittoria importante. Ho ascoltato certe cose..."

vedi letture

Lautaro Martinez torna sul successo dell'Inter contro il Napoli: una vittoria importante, ma il capitano nerazzurro guarda già avanti

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Tra i vari temi, il capitano nerazzurro è tornato anche sul successo contro il Napoli in Serie A: "La cosa più importante è la vittoria dell'Inter. Ascoltiamo certe voci, ma ho fatto tanti gol importanti prima di sabato. lo mi concentro sul lavoro di squadra, è quello che mi porto dentro da sempre. Il gruppo conta più del singolo. Con il Napoli è stata una partita importante, ma la strada è lunga".

La Champions per l'Inter è un'ossessione o un sogno?

"Si tratta di un'obiettivo. Tutti sogniamo, ma non è un'ossessione. Bisogna essere tranquilli, sappiamo che ci sono squadre di grandissimo valore. Per noi è un obiettivo, da quando sono arrivato qui ripeto che dobbiamo lavorare per portare più trofei possibili all'Inter".

Un commento sull'addio di Messi alla Nazionale.

"Sapevamo che sarebbe arrivato quel momento. La notizia è stata forte, considerando ciò che Leo significa per la squadra e per tutti noi. Tutto ciò che ci ha insegnato, porterò tutto questo con me".