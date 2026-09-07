Inter, Chivu sulla vittoria col Napoli: "Visto quanto possono decidere i cambi?"

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Cristian Chivu torna sulla vittoria contro il Napoli alla vigilia del Real Madrid: decisivi anche i cambi, ma la sfida con gli azzurri è stata estenuante

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Di seguito un estratto: "Dico sempre che non è importante chi parte, ma i sedici giocatori che faranno parte del match. Sia contro il Napoli che contro il Cagliari abbiamo visto quanto possono essere decisivi i giocatori dalla panchina. Domani vedrete le mie scelte".

Contro il Napoli partita estenuante

Match di Champions League contro il Real Madrid a stretto giro, Cristian Chivu aggiunge: "Avrei preferito avere un giorno in più di riposo dopo una partita estenuante come quella col Napoli, ma il calendario è questo e lo sappiamo. Ormai sappiamo quanti sono i punti che servono per raggiungere i diversi obiettivi e sappiamo che bisogna affrontare tutte le squadre nel migliore dei modi".

Come si fa a vincere al Bernabeu?

"Noi siamo consapevoli della difficoltà per tutti di vincere qui. Sono 60 anni che l'Inter non ci riesce, ma ciò vale storicamente anche per le altre squadre. Noi vogliamo far vedere che siamo cresciuti, consapevoli che non esiste un modo ideale per affrontare il Real, dato che ha dei giocatori che ti mettono in difficoltà a prescindere dal piano gara", le parole di Chivu in conferenza stampa.