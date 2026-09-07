Il Cagliari vince di misura contro il Lecce: finisce 1-0 all'Unipol Domus
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Il Cagliari conquista la prima vittoria casalinga della stagione e sale a quota sei punti, superando di misura il Lecce grazie alla rete di Daniel Maldini al 29'. Successo meritato per la squadra di Fabio Pisacane, pericolosa in più occasioni e fermata anche da due pali nella ripresa con Mendy e lo stesso Maldini. Il Lecce ha gestito maggiormente il possesso, ma senza riuscire a trasformarlo in occasioni concrete: appena due conclusioni nello specchio contro le nove dei rossoblù. Decisivo l'asse tra i nuovi acquisti, con il corner di Fazzini trasformato in gol da Maldini, alla sua prima rete con la maglia del Cagliari
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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