Como, arriva Chalobah! Domani in Italia per firmare: le cifre dell'affare col Chelsea

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Chalobah pronto a diventare un nuovo giocatore del Como: domani l'arrivo in Italia.

Il Como è pronto ad accogliere Trevoh Chalobah. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore inglese sbarcherà in Italia già nella giornata di domani per iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Cesc Fabregas. Un colpo di spessore per il club lariano, che continua a investire con decisione per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Accordo con il Chelsea: operazione da 33 milioni complessivi

La trattativa tra Como e Chelsea è stata definita nelle scorse ore. Sempre secondo Sky Sport, il club inglese incasserà 30 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungeranno 3 milioni di bonus. Con l'arrivo ormai imminente in Italia, Chalobah è pronto a svolgere le visite mediche e a firmare il contratto che lo legherà alla società guidata da Cesc Fabregas.