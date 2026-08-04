Como, arriva Chalobah! Domani in Italia per firmare: le cifre dell'affare col Chelsea
TuttoNapoli.net
Chalobah pronto a diventare un nuovo giocatore del Como: domani l'arrivo in Italia.
Il Como è pronto ad accogliere Trevoh Chalobah. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore inglese sbarcherà in Italia già nella giornata di domani per iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Cesc Fabregas. Un colpo di spessore per il club lariano, che continua a investire con decisione per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.
Accordo con il Chelsea: operazione da 33 milioni complessivi
La trattativa tra Como e Chelsea è stata definita nelle scorse ore. Sempre secondo Sky Sport, il club inglese incasserà 30 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungeranno 3 milioni di bonus. Con l'arrivo ormai imminente in Italia, Chalobah è pronto a svolgere le visite mediche e a firmare il contratto che lo legherà alla società guidata da Cesc Fabregas.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Serie A
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: il Napoli sacrifica Gutierrez per sbloccare le entrate di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveFesta Centenario, ADL: "Napoli ancora più forte e strutturato!", Allegri: "Ritroviamoci qui per 1, 2 o 3 trofei!", KDB: "Uagliù!", Hamsik: "Incredibile!"
Fabio TarantinoUfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com