Genoa, De Rossi aspetta un rinforzo in attacco: è corsa a due

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Il Genoa aspetta le cessioni per chiudere nuovi acquisti e rinforzare la rosa.

Il Genoa, avversario del Napoli all'esordio in campionato, continua a programmare le prossime operazioni di mercato, ma le mosse in entrata dipenderanno soprattutto dalle cessioni. Dopo l'amichevole contro il Leicester, anche Daniele De Rossi ha confermato che il club si aspetta novità sul fronte delle uscite e non esclude la partenza di uno dei giocatori maggiormente richiesti per reperire le risorse necessarie a completare l'organico in vista della nuova stagione.

Ilenikhena e Ure nel mirino, il vivaio resta al centro del progetto

Sul fronte degli acquisti, il Genoa mantiene vivi i contatti per George Ilenikhena, attaccante dell'Al Ittihad, e per lo scozzese Robbie Ure dell'IK Sirius. Proseguono inoltre le valutazioni su Stolz come possibile secondo portiere: il giocatore ha convinto per le qualità tra i pali e nella costruzione dal basso, mentre lo staff tecnico ritiene che possa ancora migliorare nelle uscite. Parallelamente, il club continua a investire con convinzione sul settore giovanile, considerato un pilastro della strategia societaria dopo i risultati ottenuti negli ultimi anni con la valorizzazione dei giovani talenti.