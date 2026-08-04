Accostato al Napoli, ma Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta di Sarri

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Non c'è soltanto Daniel Maldini al centro dei contatti di mercato tra Cagliari e Atalanta. I dialoghi tra i due club coinvolgono anche Sebastiano Esposito, attaccante finito nel mirino della società bergamasca. La situazione tra il giocatore e il club rossoblù sarebbe ormai ai minimi termini, tanto da rendere sempre più concreta l'ipotesi di una separazione in questa finestra di mercato. Nelle prossime ore sono attesi nuovi confronti tra le parti, con l'obiettivo di avvicinare le rispettive posizioni e provare a definire un'intesa.

Valutazioni diverse per Esposito e Maldini

L'Atalanta continua a lavorare anche sulla cessione di Daniel Maldini, reduce dagli ultimi sei mesi trascorsi in prestito alla Lazio. Il fantasista resta uno dei nomi in uscita e potrebbe rientrare nei discorsi con il Cagliari, che valuta Sebastiano Esposito intorno ai 20 milioni di euro. Dal canto suo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli chiede circa 15 milioni per lasciar partire Maldini. Le trattative proseguono su più fronti e i prossimi colloqui potrebbero risultare decisivi per trovare un punto d'incontro e sbloccare un'operazione che interessa entrambe le società.