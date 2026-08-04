Ufficiale
Genoa-Bournemouth, le formazioni ufficiali: Baldanzi alle spalle di Colombo
TuttoNapoli.net
Genoa-Bournemouth, ecco le formazioni ufficiali del test internazionale precampionato di oggi.
Nuovo banco di prova internazionale per il Genoa, avversario del Napoli all'esordio in campionato, che questo pomeriggio affronta il Bournemouth in un test precampionato dal format particolare. La sfida sarà infatti articolata in quattro tempi da 30 minuti ciascuno, permettendo ai due allenatori di distribuire il minutaggio tra i giocatori a disposizione e proseguire il lavoro di preparazione in vista dell'inizio della stagione. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15 italiane.
GENOA (3-5-1-1) Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Mitaj; Baldanzi; Colombo. All. De Rossi
BOURNEMOUTH (4-2-3-1) Dennis; Aarons, Diakité, A.Silva, Truffert; Scott, Toth; Rayan, Kluivert, Gannon- Doak; Evanilson. All. Rose
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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