Mastantuono-Fiorentina, per Sky non è fatta: "Manca accordo stipendio e ok giocatore"

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La Fiorentina continua a lavorare sul fronte Franco Mastantuono, nonostante la distanza ancora presente nella trattativa con il Real Madrid. I viola hanno mantenuto i contatti con il club spagnolo per provare a definire l’arrivo del talento argentino a Firenze, ma restano alcuni ostacoli da superare. In particolare, per rendere possibile l’operazione sarà fondamentale una partecipazione importante dei Blancos all’ingaggio del giocatore, un aspetto che potrebbe incidere in modo decisivo sul buon esito della trattativa. La società viola ritiene comunque di avere margini per proseguire il dialogo e non ha abbandonato l’obiettivo di portare a Firenze uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano.

Mastantuono, la Fiorentina insiste per convincere il Real Madrid

Per arrivare alla fumata bianca servirà però anche la piena convinzione del calciatore argentino, chiamato a dare il proprio assenso definitivo al trasferimento. La Fiorentina sta cercando di costruire le condizioni migliori per chiudere l’affare e punta sulla volontà del giocatore, oltre che sulla collaborazione del Real Madrid. La trattativa rimane quindi aperta, come riferito da Sky Sport.