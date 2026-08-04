Ultim'ora Accostato anche al Napoli, Mastantuono è a un passo dalla Fiorentina

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Fiorentina in pressing per Mastantuono: si avvicina il colpo dal Real Madrid

Sono ore decisive per il futuro di Franco Mastantuono, nelle ultime ore accostato anche al Napoli. La Fiorentina ha intensificato i contatti per provare a chiudere l’operazione e portare in viola uno dei talenti più seguiti del panorama internazionale in uscita in prestito dal Real Madrid. Il club viola è pronto all’assalto finale e avrebbe già registrato l’apertura del giocatore, elemento che potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa.

Si tratta con il Real Madrid per definire l’accordo

Restano da limare alcuni dettagli, in particolare legati alla gestione dell’ingaggio e alla copertura economica dell’operazione con il Real Madrid. La Fiorentina continua a lavorare per trovare la formula giusta e arrivare alla fumata bianca. L’obiettivo della società è regalare un rinforzo di grande prospettiva al reparto offensivo e mettere a segno un colpo importante per il presente e il futuro. Lo riporta Fabrizio Romano su X.