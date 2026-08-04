Fiorentina, blindato Kean ma ora c'è rischio scontro col club

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Fiorentina, Kean verso la permanenza: il club vuole blindare l’attaccante

Il futuro di Moise Kean resta al centro delle attenzioni in casa Fiorentina, ma nelle ultime ore lo scenario sembra essere cambiato. Dopo il gol realizzato nell’ultima amichevole contro il Real Madrid, l’attaccante italiano appare più vicino alla permanenza in viola. La società toscana ha infatti deciso di puntare ancora su di lui e respingere le avances arrivate dal Como di Fabregas, intenzionato a portare il centravanti alla corte del tecnico spagnolo. Lo riporta Sportmediaset.

Solo un’offerta fuori mercato potrebbe cambiare lo scenario

La posizione della Fiorentina è chiara: Kean non è considerato sul mercato, a meno di una proposta economicamente irrinunciabile. Fino a poche ore fa il club aveva valutato il cartellino dell’ex Juventus intorno ai 40 milioni di euro, cifra che rappresenta la base per eventuali trattative. Resta ora da capire la reazione dell’entourage del giocatore: non è escluso che, in caso di divergenze sulla gestione del futuro, possano emergere tensioni tra le parti.