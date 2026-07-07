L'Udinese blinda Zaniolo: accordo triennale, le cifre del contratto

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Nicolò Zaniolo proseguirà la sua avventura con l'Udinese. Tra il club friulano e il calciatore è stata infatti raggiunta l'intesa totale per il rinnovo del contratto, mettendo così fine alle ultime questioni ancora da definire. Le parti hanno trovato un accordo completo, confermando la volontà reciproca di proseguire insieme il percorso iniziato a Udine. La fiducia della società nei confronti del giocatore resta alta, così come quella del centrocampista, che ha scelto di continuare a vestire la maglia bianconera anche nelle prossime stagioni.

Zaniolo-Udinese, i dettagli dell'accordo

Il nuovo contratto avrà una durata di tre anni e garantirà a Nicolò Zaniolo un ingaggio pari a 1,5 milioni di euro netti a stagione, ai quali si aggiungeranno bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. L'intesa è ormai definita in ogni dettaglio e manca soltanto l'ufficialità da parte dell'Udinese, che arriverà dopo il completamento degli ultimi passaggi formali. Con questo rinnovo, il club blinda uno dei profili ritenuti più importanti per il presente e per il futuro, assicurandosi la permanenza di un giocatore sul quale punta per continuare il proprio percorso di crescita e affrontare con ambizione le prossime stagioni.