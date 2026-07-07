Khalaili-Inter, non c’è accordo con l’Union e altri club possono offrire di più: la situazione

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L’Inter segue Anan Khalaili, ma l’offerta presentata non soddisfa il club proprietario del cartellino. Sul talento israeliano c’è anche il Como e non solo

Non c’è soltanto l’Inter sulle tracce di Anan Khalaili. Secondo quanto riportato da Sky Sport, diversi club hanno mostrato interesse per il talento israeliano classe 2004 e alcuni sarebbero anche disposti a mettere sul tavolo un’offerta superiore rispetto a quella dei nerazzurri. La proposta dell’Inter, da circa 20 milioni di euro più bonus, non è stata ritenuta adeguata, considerando una richiesta che si aggira intorno ai 30 milioni.

Khalaili vuole l’Inter, ma resta aperta la corsa con il Como e non solo

Il giocatore avrebbe già espresso la propria preferenza per il trasferimento all’Inter, comunicando la volontà di vestire la maglia nerazzurra anche al proprio club. La società, però, è consapevole dell’interesse di altri club, tra cui il Como, pronti a inserirsi nella trattativa. Sarà quindi necessario trovare un punto d’incontro per definire il futuro del calciatore.