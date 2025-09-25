Ufficiale Coppa Italia, le formazioni di Genoa-Empoli: c'è un ex azzurro dal 1'

Sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa al Ferraris. Si affrontano Genoa ed Empoli, partita unica nella quale al novantesimo, in caso di parità, saranno calciati direttamente i rigori senza tempi supplementari. I tecnici Patrick Vieira e Guido Pagliuca hanno consegnato la distinta con gli undici che inizieranno la gara. Ecco le formazioni ufficiali.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Stanciu; Carboni, Messias, Gronbaek; Colombo.

Empoli (3-4-2-1): Perisan; Carboni, Obaretin, Guarino; Ebuehi, Belardinelli, Yepes, Moruzzi; Ilie, Saporiti; Popov