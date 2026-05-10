Ufficiale Cremonese-Pisa, le formazioni ufficiali: Giampaolo si affida a Vardy e Bonazzoli

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I toscani rispondono con un 3-5-2 che prevede Stojilkovic e Moreo in avanti.

La Cremonese affronterà il Pisa a partire dalle 15 per la 36esima giornata di Serie A in una partita assolutamente determinante per la squadra di Marco Giampaolo in ottica salvezza. Il tecnico sceglie di proporre Bianchetti insieme a Luperto nel quartetto difensivo davanti ad Audero, con Vandeputte a centrocampo e Vardy e Bonazzoli come coppia di attacco. I toscani rispondono con un 3-5-2 che prevede Stojilkovic e Moreo in avanti. Di seguito le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Vandeputte, Maleh, Grassi, Barbieri; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Zerbin, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Bondo, Folino, Okereke, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Akinsanmiro, Loyola, Vural, Leris; Stojilkovic, Moreo. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Marin, Hojholt, Meister, Cuadrado, Durosinmi, Iling-Junior, Aebischer, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran. Allenatore: Oscar Hiljemark.