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Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: debuttano dal 1' Braschi e Zatterstrom

Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: debuttano dal 1' Braschi e ZatterstromTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:10Serie A
di Antonio Noto
Viola a caccia di punti per archiviare matematicamente la pratica salvezza.

Tutto pronto al Franchi dove alle 15 scenderanno in campo Fiorentina e Genoa, match valido per la 36ª giornata del campionato italiano di Serie A. Viola a caccia di punti per archiviare matematicamente la pratica salvezza, Grifone che invece vorrà proseguire con l’ottimo momento di forma e mettere a segno il terzo risultato utile consecutivo in trasferta. Di seguito le scelte di formazione.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Braschi.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Ellertsson, Amorim, Frendrup, Marin; Vitinha, Ekhator; Colombo.
A disposizione: Leali, Sommariva, Onana, Malinovskyi, Vasquez, Masini, Doucoure, Grossi, Ouedraogo.
Allenatore: Daniele De Rossi.