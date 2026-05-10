Ufficiale Bologna, i convocati di Italiano per Napoli: ritornano Skorupski e Dallinga

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Due rientri per gli emiliani che ritrovano Skorupski e Dallinga, out, invece, Vitik, Cambiaghi e Casale.

Il Bologna ha comunicato sul proprio sito ufficiale i convocati per la trasferta al Maradona contro il Napoli, Monday Night della 36esima giornata di Serie A in programma domani, lunedì 11 maggio, alle 20.45. Due rientri per gli emiliani che ritrovano Skorupski e Dallinga, out, invece, Vitik, Cambiaghi e Casale. Di seguito l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.