Il Como espugna il Bentegodi, centra l'Europa e sogna la Champions

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A decidere la sfida è Anastasios Douvikas, bravo a sfruttare un grave errore di Edmundsson nella ripresa.

Il Como espugna il Stadio Marcantonio Bentegodi battendo 1-0 l’Hellas Verona e conquista matematicamente la qualificazione alle coppe europee. A decidere la sfida è Anastasios Douvikas, bravo a sfruttare un grave errore di Edmundsson nella ripresa. La squadra di Cesc Fàbregas continua così a restare in corsa anche per le posizioni più alte della classifica, mettendo pressione a chi lotta per la Champions League, a partire dal Milan.

Contestazione al Bentegodi e ripresa decisiva

Per il Verona era la prima partita casalinga dopo la retrocessione matematica e dagli spalti non sono mancati cori e striscioni di contestazione rivolti soprattutto alla proprietà. In campo il primo tempo è stato vivace ma senza reti, con occasioni da entrambe le parti e protagonisti i portieri Jean Butez e Lorenzo Montipò. Nella ripresa Fabregas cambia subito volto alla squadra con tre sostituzioni e il Como cresce fino al gol decisivo di Douvikas al 71’. Il Verona prova a reagire nel finale, trovando anche una rete annullata per fuorigioco, ma non riesce a evitare un’altra sconfitta.