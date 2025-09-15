"Dai, digli che hai fatto fallo": spuntano le parole di Marcus Thuram a Khephren

"Dai, dillo all'arbitro che hai fatto fallo": secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero state queste alcune delle parole dette da Marcus Thuram al fratello Khephren durante la revisione al VAR del gol del 4-3 da parte del fantasista bianconero Adzic. Nel corso dell'azione c'erano infatti state proteste da parte dei nerazzurri per un contrasto che coinvolgeva proprio il centrocampista francese, in un tentativo di contrasto con Bonny, prima del tiro di Adzic.

Nelle ore successive si è scatenato un polverone mediatico intorno all'attaccante dell'Inter in particolare, dato che i tifosi dell'Inter non hanno certo gradito vedere un giocatore ridere, pur se con il fratello, in un momento tanto delicato per la squadra di Cristian Chivu.

Tanto che anche all'interno della squadra e della società ci sarebbe stata una sorta di indagine interna ad Appiano nella giornata di ieri, con dirigenza e compagni che, secondo il quotidiano, avrebbero cercato di capire il motivo di quel comportamento parso così indelicato e ingenuo. Anche il giocatore si sarebbe reso conto subito dell'errore. La giustificazione da parte di Marcus avrebbe convinto compagni, allenatore e società: il club non ha intenzione di prendere provvedimenti nei suoi confronti. Solo un gesto ingenuo dunque, da parte di Tikus, che però ha compreso la leggerezza.