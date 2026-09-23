Dazn, ascolti Serie A crollano anche per le partite del Napoli: il dato negativo
Sono in calo gli ascolti delle partite di Serie A trasmesse da Dazn rispetto alla scorsa stagione. Il dato riguarda anche il Napoli, le cui gare hanno fatto registrare una diminuzione del 13% degli ascolti rispetto a un anno fa. Una flessione che coinvolge anche altre grandi squadre del campionato e che evidenzia un andamento negativo piuttosto diffuso tra le principali tifoserie.
Flessione anche per Inter e Milan
Tra le big, infatti, il calo degli ascolti risulta ancora più marcato per alcune squadre. Le partite dell'Inter hanno fatto registrare una diminuzione del 16% rispetto alla scorsa stagione, mentre per il Milan la flessione si attesta al 15%. Numeri che mostrano come la riduzione non riguardi soltanto il Napoli, ma coinvolga diverse delle squadre più seguite del campionato. I dati relativi agli ascolti Dazn confermano dunque una tendenza al ribasso rispetto allo scorso anno, con percentuali negative che interessano alcune delle principali protagoniste della Serie A.
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