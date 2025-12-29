De Rossi torna all'Olimpico, ma la Roma non ha pietà: Gasp batte 3-1 il Genoa

Termina sul risultato di 3-1 il match dell'Olimpico tra Roma e Genoa, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Paga sin da subito la scelta di Gian Piero Gasperini di tornare a schierare un centravanti di ruolo: dopo 31 minuti i giallorossi sono avanti di tre grazie ai gol di Soulé, Koné e appunto di Ferguson che fornisce anche un assist. Nella ripresa, i padroni di casa gestiscono l'ampio margine di vantaggio, uno squillo del Grifone all'87esimo con Ekhator che accorcia le distanze. Nel giorno del ritorno di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico la Roma in campo non ha pietà, ma l'accoglienza sugli spalti per la bandiera giallorossa è stata a dir poco calorosa: "Avversari sì, nemici mai... DDR figlio di Roma", recita uno dei tanti striscioni.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 17ª giornata:

1 – Inter 36 punti, 16 partite giocate

2 – Milan 35 punti, 16 partite giocate

3 – Napoli 34 punti, 16 partite giocate

4 – Roma 33 punti, 17 partite giocate

5 – Juventus 32 punti, 17 partite giocate

6 – Como 27 punti, 16 partite giocate

7 – Bologna 26 punti, 16 partite giocate

8 – Lazio 24 punti, 17 partite giocate

9 – Sassuolo 22 punti, 17 partite giocate

10 – Atalanta 22 punti, 17 partite giocate

11 – Udinese 22 punti, 17 partite giocate

12 – Cremonese 21 punti, 17 partite giocate

13 – Torino 20 punti, 17 partite giocate

14 – Cagliari 18 punti, 17 partite giocate

15 – Parma 17 punti, 16 partite giocate

16 – Lecce 16 punti, 16 partite giocate

17 – Genoa 14 punti, 17 partite giocate

18 – Verona 12 punti, 16 partite giocate

19 – Pisa 11 punti, 17 partite giocate

20 – Fiorentina 9 punti, 17 partite giocate