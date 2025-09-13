Derby d'Italia folle! Juve e Inter non si risparmiano: Tudor vince 4-3 al 91esimo

Termina sul risultato di 4-3 il match dello Stadium tra Juventus e Inter, valido per la terza giornata di Serie A. Un Derby d’Italia folle che ha regalato tantissime emozioni dall’inizio sino al finale con il gol al 90esimo che ha regalato la vittoria ai bianconeri di Igor Tudor, mentre la squadra di Chivu perde la seconda gara di fila.

Nel primo tempo tutti gol belli: la sblocca Kelly con un gran tiro al volo su assist di Bremer, poi pareggia Calhanoglu che trova la soluzione da fuori area, ma poco dopo risponde Yildiz che dai 25 metri sorprende Sommer e fa momentaneamente 2-1. Nella ripresa, all'ora di gioco è di nuovo Calhanoglu a ristabilire gli equilibri: il turco addomestica di petto un pallone vagante e si coordina al volo infilando Di Gregorio. Al 76esimo, per la prima volta nella partita l'Inter passa in vantaggio con calcio d'angolo di Dimarco e incornata di Marcus Thuram. Questo match però non finisce mai: Khephren Thuram, anche lui di testa, risponde al fratello e pareggia; infine il 19enne Adzic nei minuti di recupero calcia dal limite e Sommer si fa trovare impreparato, firmando il definitivo 4-3.