Disastro Milan a San Siro! Mbangula fa tripletta e il Bologna ribalta i rossoneri

Milan-Bologna 2-4, prima sconfitta per i rossoneri. Mbangula firma una tripletta e trascina i rossoblù alla rimonta.

Crolla il Milan a San Siro, dove il Bologna conquista una straordinaria vittoria per 4-2 e infligge ai rossoneri la prima sconfitta in campionato. Un risultato pesante per la squadra di Amorim, incapace di dare continuità ai risultati e protagonista di una serata caratterizzata da errori difensivi e occasioni sprecate. Il Bologna torna a vincere sul campo del Milan dopo dieci anni e conferma il proprio rendimento lontano dal Dall'Ara: tutti e tre i successi ottenuti finora in campionato sono arrivati in trasferta. Il protagonista assoluto è Samuel Mbangula, autore di una tripletta alla sua prima presenza da titolare. L'attaccante belga, arrivato il 1° settembre per sostituire Jonathan Rowe, sblocca la partita dopo appena otto minuti: Zortea recupera il pallone con un pressing efficace su Musah, Pobega accompagna l'azione e restituisce la sfera all'esterno, che raggiunge il fondo e serve Mbangula per il vantaggio rossoblù. Il Milan reagisce grazie a Cisse, classe 2006 schierato al posto di Pulisic, che ribalta il risultato con una doppietta tra il 14' e il 27'. Il primo gol nasce da un errore di Theate, mentre il secondo arriva su uno splendido assist di Tomori, che libera il giovane attaccante per la conclusione vincente di sinistro. Proprio il difensore inglese, tra i migliori in campo nella prima frazione, è però costretto a fermarsi per un problema muscolare alla coscia, aggravando l'emergenza infortuni dei rossoneri.

Milan-Bologna, rimonta rossoblù in due minuti: Miranda decisivo, Mbangula completa la tripletta

Nella ripresa il Bologna ribalta nuovamente la partita nel giro di appena due minuti, sfruttando anche l'impatto dei giocatori subentrati dalla panchina. Decisivo l'ingresso di Miranda, protagonista delle azioni che portano i rossoblù dal 2-1 al 2-3 tra il 60' e il 62'. Prima una sua punizione viene deviata da Bartesaghi e termina in rete, poi l'esterno serve dalla sinistra Mbangula, che supera Diawara, anche lui appena entrato, e batte Maignan con una conclusione di destro. Il Milan prova a reagire e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma finisce per concedere gli spazi necessari al Bologna per chiudere definitivamente i conti. Nell'azione del quarto gol, Camarda perde un pallone e Pobega favorisce la ripartenza di Odgaard, che si invola e serve al centro Mbangula: il belga, completamente libero, deposita in rete il pallone del definitivo 4-2, completando una tripletta indimenticabile. Per il Bologna è una vittoria prestigiosa che permette di risalire sensibilmente la classifica, mentre il Milan incassa una sconfitta inattesa che riporta alla luce le difficoltà della squadra nel gestire il vantaggio e trovare continuità di rendimento.