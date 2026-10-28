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Venezia-Inter, le formazioni: c'è Sucic, scelta a sorpresa su Thuram

Venezia-Inter, le formazioni: c'è Sucic, scelta a sorpresa su ThuramTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:40Serie A
di Fabio Tarantino

Thuram non riposa. E' in campo titolarissimo a Venezia. Aleksandar Stankovic dal 1’ a centrocampo: sarà sfida al fratello Filip, portiere della squadra di Nicola. Confermato Provedel tra i pali, torna Dimarco a sinistra. Venezia con Lauberbach davanti insieme ad Adams. Ecco le scelte ufficiali: 

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. All. Nicola 

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu 