Milan, altre tegola per Amorim: Tomori ko dopo 45 minuti!

Milan, Tomori si ferma dopo 45 minuti per un problema alla coscia destra. Rossoneri già alle prese con sei infortunati.

Nuovo problema fisico in casa Milan, con Fikayo Tomori costretto ad abbandonare il campo dopo appena 45 minuti di gioco. Il difensore inglese ha accusato un fastidio muscolare nel finale del primo tempo, portandosi ripetutamente la mano alla coscia destra. Una situazione che ha spinto alla sostituzione del centrale, lasciando spazio a Luka Modric. Le condizioni di Tomori saranno da valutare nelle prossime ore per comprendere l'entità del problema e stabilire se saranno necessari ulteriori accertamenti. Un'altra possibile tegola per la formazione rossonera, già alle prese con numerose assenze per infortunio.

Milan, infermeria sempre più affollata: sei giocatori già indisponibili

L'eventuale stop di Tomori rischia di complicare ulteriormente la situazione dell'infermeria del Milan, che conta già sei calciatori indisponibili. Sono infatti attualmente fuori per infortunio Chukwueze, Saelemaekers, Gabbia, Moreira, Gila e Rabiot. L'uscita anticipata del difensore inglese rappresenta dunque un ulteriore motivo di preoccupazione per lo staff tecnico rossonero, soprattutto considerando le difficoltà nella gestione delle rotazioni. Al momento non sono disponibili indicazioni precise sull'entità del problema muscolare accusato da Tomori né sui possibili tempi di recupero. Saranno le valutazioni mediche a chiarire se si sia trattato di un semplice affaticamento o di un infortunio che potrebbe costringerlo a saltare i prossimi impegni.