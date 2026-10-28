Ufficiale Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti punta ancora su Kolo Muani

Genoa-Juventus, formazioni ufficiali: De Rossi punta su Osmajic, Spalletti sceglie Kolo Muani con Alajbegović alle spalle.

Tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris per Genoa-Juventus, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Le due formazioni arrivano all'appuntamento separate da nove posizioni in classifica, ma il rendimento recente suggerisce una partita più equilibrata di quanto possa sembrare. Il Genoa di Daniele De Rossi, ancora vicino alla zona retrocessione, ha conquistato sei dei suoi sette punti stagionali nelle ultime tre giornate, confermando i progressi con la vittoria per 1-0 contro il Venezia. La Juventus di Luciano Spalletti, invece, è reduce dal successo esterno per 2-0 sul campo del Lecce e punta a dare continuità ai risultati. I bianconeri hanno perso soltanto una partita in trasferta considerando tutte le competizioni, mentre il Grifone vuole sfruttare il fattore campo per proseguire la propria risalita.

Genoa-Juventus, le scelte di De Rossi e Spalletti: Baldanzi e Vitinha alle spalle di Osmajic

Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida, con De Rossi che si affida a Osmajic come riferimento offensivo, supportato da Baldanzi e Vitinha. A centrocampo spazio a Ehizibue, Frendrup, Amorim ed Ellertson, mentre davanti a Bijlow agiranno Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Dall'altra parte Spalletti sceglie il 3-5-1-1, con Kolo Muani unica punta e Alajbegović alle sue spalle. In mezzo al campo spazio a Douglas Luiz, Sarr e McKennie, con Kalulu e Cambiaso sulle corsie esterne. Il terzetto difensivo sarà composto da Gatti, Bremer e Lucumí, davanti al portiere Vicario. Di seguito gli undici ufficiali e le riserve comunicate.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Ellertson; Baldanzi, Vitinha; Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, McKennie, Cambiaso; Alajbegović; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.