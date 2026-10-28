L'Inter fatica a Venezia: due clamorosi autogol salvano Chivu, proteste per il primo gol

Venezia-Inter 0-2, due autogol di Moreno e Halhal regalano la vittoria a Chivu. Proteste lagunari sul primo gol.

L'Inter conquista tre punti preziosi sul campo del Venezia, ma deve faticare più del previsto per superare la formazione di Davide Nicola. Al Penzo finisce 2-0 per i nerazzurri di Cristian Chivu, che riescono a sbloccare una partita complicatissima soltanto nel finale, grazie a due sfortunate autoreti di Moreno e Halhal. Un risultato severo per i padroni di casa, protagonisti di una prestazione coraggiosa e capaci di mettere più volte in difficoltà gli avversari. La sfida si apre con una novità particolare: Aleksandar Stankovic parte titolare nell'Inter e affronta il fratello Filip, portiere del Venezia, con papà Dejan presente a bordocampo. Chivu sceglie Sucic e Zielinski a completare il centrocampo, affidandosi alla coppia offensiva Bonny-Thuram. Nicola risponde con Lauberbach e Adams in attacco. Dopo una prima fase equilibrata, al 23' Filip Stankovic salva su Bonny, lanciato in profondità da Carlos Augusto. Il Venezia replica soprattutto con Lauberbach, che si vede annullare un gol per un fuorigioco millimetrico, colpisce una traversa dopo una deviazione di Provedel e sfiora nuovamente la rete con un colpo di testa terminato di poco alto. L'Inter mantiene il possesso del pallone, ma fatica a trovare spazi contro l'organizzazione difensiva dei lagunari.

Venezia-Inter, Moreno e Halhal condannano Nicola: polemiche sul gol del vantaggio nerazzurro

Nella ripresa Chivu prova a cambiare volto all'Inter inserendo Akanji, Barella e Calhanoglu al posto di Bisseck, Aleksandar Stankovic e Sucic, prima di mandare in campo anche Pio Esposito per Bonny. La manovra nerazzurra resta però poco incisiva, mentre il Venezia continua a rendersi pericoloso nelle ripartenze. L'occasione più clamorosa capita a Busio, rientrato dall'infortunio, che spreca una grande opportunità su assist di Adams. Poco dopo è lo stesso Adams a trovare la rete, annullata però per posizione di fuorigioco. Dopo due tentativi di Thuram, l'Inter riesce finalmente a passare all'80': il francese mette un pallone in mezzo e Moreno, nel tentativo di intervenire, lo spedisce involontariamente alle spalle di Filip Stankovic. L'azione del vantaggio scatena le proteste del Venezia, che reclama un fallo di Carlos Augusto su Haps all'origine della manovra. Nel finale arriva anche il raddoppio, ancora attraverso un'autorete: un colpo di testa di Carlos Augusto colpisce Halhal e termina nella porta lagunare. L'Inter porta così a casa una vittoria per 2-0, mentre il Venezia esce sconfitto nonostante le numerose occasioni create e una prestazione che avrebbe potuto meritare un risultato diverso.