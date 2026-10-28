Okoye para un rigore a Bernabé: finisce pari tra Parma e Udinese

Parma-Udinese 0-0, Bernabé fallisce un rigore parato da Okoye. Zaniolo pericoloso, Troilo e Daffara decisivi.

Finisce senza reti la sfida del Tardini tra Parma e Udinese, con i friulani che costruiscono numerose occasioni da gol senza riuscire a trovare la via della rete. Il grande rimpianto della serata, però, è tutto dei padroni di casa, che al 68' falliscono un calcio di rigore con Adrián Bernabé, fermato da un intervento decisivo di Maduka Okoye. L'Udinese parte con maggiore convinzione e dopo appena cinque minuti sfiora il vantaggio con Nicolò Zaniolo, autore di un sinistro insidioso che termina poco sopra la traversa. Al 14' Davis approfitta di un pallone perso da Sierre e serve Kamara, che spreca una buona opportunità calciando a lato. Intorno alla mezz'ora arrivano anche le proteste dei friulani per una trattenuta di Troilo su Davis all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro Massa lascia proseguire e il controllo del VAR conferma la decisione. Il Parma si rende pericoloso soltanto al 43', quando Carboni, su cross di Britschgi, manca di poco la porta con un colpo di testa sul secondo palo. Prima dell'intervallo è ancora l'Udinese a sfiorare il gol con Bertola, la cui conclusione dal limite viene respinta da un grande intervento in tuffo di Daffara.

Parma-Udinese, Okoye para il rigore a Bernabé: Troilo salva sulla linea, Daffara decisivo nel finale

Nella ripresa il ritmo si abbassa, ma le occasioni più importanti arrivano proprio nel secondo tempo, con entrambe le squadre vicinissime al vantaggio. Al 60' Zaniolo serve Davis nel cuore dell'area, ma la conclusione di prima intenzione dell'attaccante viene respinta provvidenzialmente da Troilo. Sette minuti più tardi arriva l'episodio che potrebbe cambiare la partita: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Valeri, Okoye perde il controllo del pallone e Troilo prova a concludere verso la porta, trovando la deviazione con il braccio di Abankwah. Massa assegna il calcio di rigore, ma dal dischetto Bernabé si lascia ipnotizzare dal portiere dell'Udinese, che respinge il tiro e rimedia all'errore precedente. Nel finale sono ancora gli ospiti a sfiorare il successo: Ekkelenkamp raccoglie un cross preciso di Kamara e conclude da pochi passi, ma Troilo salva sulla linea di porta. Poco dopo Unai Gomez anticipa tutti di testa, trovando però la straordinaria risposta di Daffara. Al triplice fischio il risultato resta sullo 0-0, con il Parma che rimpiange il rigore fallito e l'Udinese che paga la scarsa precisione sotto porta nonostante le numerose occasioni create.