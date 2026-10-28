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Sorpresa Amorim: panchina per due big, le formazioni di Milan-Bologna

Sorpresa Amorim: panchina per due big, le formazioni di Milan-BolognaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:50Serie A
di Fabio Tarantino

II Milan cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A, il Bologna la seconda per confermare d'essere uscita dal tunnel. Dieci punti tra le due formazioni in classifica, San Siro si scende in campo alle 18.30: fischia l'arbitro Juan Luca Sacchi. Ruben Amorim lascia fuori due big: vanno in panchina sia Luka Modric sia Christian Pulisic. A centrocampo c'è Musah con Jashari - confermato Bartesaghi esterno alto a sinistra -, mentre Alphadjo Cisse gioca a supporto di Christian Pulisic.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Ramos. A disp. Bouyer, Torriani, Pulisic, Diawara, Modric, Comotto, Vladimirov, Ossola, F. Terracciano, Perera Nirash, E. Cissé, Menon, Vos, Camarda. All. Ruben Amorim.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski, Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula. A disp. Pessina, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Heggem, El Azzouzi, Libra, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Lo Monaco. All. Raffaele Palladino.