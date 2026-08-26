Tempo effettivo Serie A, le nuove regole funzionano? Svelato il dato

Tempo effettivo Serie A, le nuove regole funzionano? Svelato il dato
mercoledì 26 agosto 2026, 15:40Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Le nuove regole anti-perdite di tempo sembrano aver dato subito i frutti sperati. Nella prima giornata della Serie A 2026/27 il tempo effettivo medio è stato di 57'53", quasi quattro minuti in più rispetto alla media di 54'10" dello scorso campionato. Il dato supera di 4'50" anche i 53'03" registrati nella prima giornata 2025/26. Un primo segnale - riferisce Sky Sport - dopo l'introduzione delle nuove regole contro le perdite di tempo, anche se serviranno altre giornate per valutarne realmente l'impatto. 

I 57'53" rappresentano quindi una prima indicazione interessante anche alla luce delle nuove regole: serviranno però le prossime giornate, come detto, per capire quanto potranno incidere davvero nel corso della stagione. Di seguito i dati della singola partita diffusi da Sky.

INTER-MONZA

Durata complessiva: 94' 11"

Tempo effettivo: 60' 27"

UDINESE-COMO

Durata complessiva: 98' 15"

Tempo effettivo: 61' 13"

GENOA-NAPOLI

Durata complessiva: 96' 04"

Tempo effettivo: 62' 43"

PARMA-CAGLIARI

Durata complessiva: 98' 44"

Tempo effettivo: 58' 54"

FROSINONE-JUVENTUS

Durata complessiva: 102' 04"

Tempo effettivo: 49' 12"

VENEZIA-LECCE

Durata complessiva: 96' 23"

Tempo effettivo: 57' 58"

ATALANTA-SASSUOLO

Durata complessiva: 95' 58"

Tempo effettivo: 64' 50"

TORINO-MILAN

Durata complessiva: 93' 42"

Tempo effettivo: 57' 42"

BOLOGNA-LAZIO

Durata complessiva: 101' 16"

Tempo effettivo: 49' 11"

ROMA-FIORENTINA

Durata complessiva: 94'

Tempo effettivo: 57' 24''