Tempo effettivo Serie A, le nuove regole funzionano? Svelato il dato
Le nuove regole anti-perdite di tempo sembrano aver dato subito i frutti sperati. Nella prima giornata della Serie A 2026/27 il tempo effettivo medio è stato di 57'53", quasi quattro minuti in più rispetto alla media di 54'10" dello scorso campionato. Il dato supera di 4'50" anche i 53'03" registrati nella prima giornata 2025/26. Un primo segnale - riferisce Sky Sport - dopo l'introduzione delle nuove regole contro le perdite di tempo, anche se serviranno altre giornate per valutarne realmente l'impatto.
I 57'53" rappresentano quindi una prima indicazione interessante anche alla luce delle nuove regole: serviranno però le prossime giornate, come detto, per capire quanto potranno incidere davvero nel corso della stagione. Di seguito i dati della singola partita diffusi da Sky.
INTER-MONZA
Durata complessiva: 94' 11"
Tempo effettivo: 60' 27"
UDINESE-COMO
Durata complessiva: 98' 15"
Tempo effettivo: 61' 13"
GENOA-NAPOLI
Durata complessiva: 96' 04"
Tempo effettivo: 62' 43"
PARMA-CAGLIARI
Durata complessiva: 98' 44"
Tempo effettivo: 58' 54"
FROSINONE-JUVENTUS
Durata complessiva: 102' 04"
Tempo effettivo: 49' 12"
VENEZIA-LECCE
Durata complessiva: 96' 23"
Tempo effettivo: 57' 58"
ATALANTA-SASSUOLO
Durata complessiva: 95' 58"
Tempo effettivo: 64' 50"
TORINO-MILAN
Durata complessiva: 93' 42"
Tempo effettivo: 57' 42"
BOLOGNA-LAZIO
Durata complessiva: 101' 16"
Tempo effettivo: 49' 11"
ROMA-FIORENTINA
Durata complessiva: 94'
Tempo effettivo: 57' 24''
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