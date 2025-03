Elmas già protagonista: il Torino lavora per riscattarlo subito

Il Torino sta ritrovando la propria identità e lo sta facendo anche grazie all’impatto di Eljif Elmas. Arrivato a gennaio dal Lipsia, il centrocampista macedone ha subito dimostrato di poter fare la differenza. Se il gol contro il Bologna non è bastato a portare punti, quello contro il Monza ha aperto la strada a un successo pesante.

L’unico ostacolo al suo futuro in granata è il costo del riscatto fissato a 17 milioni di euro dal Lipsia. Il Torino, su spinta di Vanoli, ha tutta l’intenzione di confermarlo, ma servirà una strategia per abbassare le pretese economiche. Il macedone intanto è il vero colpo di gennaio per i granata. Lo riporta Tuttosport.