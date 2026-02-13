Esonerato dalla Juventus, Tudor riparte da una big di Premier: manca solo la firma

Il cambio di rotta del Tottenham prende forma concreta. Dopo l’addio a Thomas Frank, il club londinese ha accelerato le manovre per individuare il nuovo allenatore e nelle ultime ore ha compiuto un passo decisivo verso Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti avviati in mattinata tra le parti hanno prodotto un esito positivo. Il Tottenham ha individuato nell’ex tecnico di Marsiglia e Juventus il profilo ideale per guidare la squadra in una fase delicata della stagione, segnata da risultati altalenanti e da una situazione di classifica tutt’altro che rassicurante.

Nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto un accordo verbale tra Tudor e gli Spurs: il tecnico croato ha accettato una proposta che prevede un contratto fino a giugno 2026. Un’intesa che testimonia la volontà del club di affidarsi a un allenatore dal carattere forte e dalle idee tattiche ben definite, capace di incidere fin da subito. Ora resta soltanto l’ultimo passaggio formale: la firma sui documenti. Una volta completata, Tudor potrà iniziare ufficialmente la sua avventura in Premier League, chiamato a rimettere ordine e a dare identità a un Tottenham in cerca di stabilità e risposte immediate. E, soprattutto, alla ricerca della risalita dal sedicesimo posto del campionato inglese.