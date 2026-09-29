Ufficiale Parma, torna Gilardino! E' il nuovo allenatore dei ducali: il comunicato

Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma: contratto fino al 2027 con opzione per altre due stagioni.

Adesso è anche ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. L’ex attaccante prende il posto di Carlos Cuesta, dopo la separazione tra il tecnico e il club emiliano. Gilardino è reduce dall’esperienza sulla panchina del Pisa, iniziata il 1° luglio 2025 e terminata il 1° febbraio 2026, durante la quale ha raccolto due vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. In precedenza aveva allenato anche Genoa, Siena, Pro Vercelli e Rezzato.

Parma, il comunicato ufficiale su Gilardino

“Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu”.