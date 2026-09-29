Frosinone, Alvini manda un messaggio verso Napoli: “La squadra ha un’identità precisa”

Frosinone protagonista in Serie A: Alvini parla della crescita della squadra prima della sfida contro il Napoli.

Il Frosinone arriverà alla sfida del Maradona contro il Napoli forte di un avvio di campionato sorprendente, con 10 punti conquistati nelle prime cinque giornate di Serie A. Nei mesi scorsi il presidente Maurizio Stirpe aveva indicato proprio la gara successiva alla sosta come il momento in cui sarebbe stato possibile vedere il vero volto della squadra, concedendo a Massimiliano Alvini il tempo necessario per inserire gradualmente i numerosi acquisti estivi. I risultati, però, sono arrivati ancora prima, nonostante diversi nuovi innesti siano stati utilizzati finora soltanto a sprazzi.

Alvini verso Napoli: “Non ci sono nuovi e vecchi”

Dopo la partita contro il Como, Alvini ha chiarito il significato delle parole pronunciate da Stirpe: “Vero Frosinone dopo Napoli? Sono 48 partite che la squadra ha un’identità precisa, il Frosinone continua il suo percorso. Sappiamo quello che ci aspetta, sappiamo qual è la strada”. Il tecnico ha poi ribadito la centralità del gruppo, senza distinzioni all’interno della rosa: “Credo che il presidente si riferisse in particolar modo ai nuovi arrivati. Il Frosinone è uno, e le scelte le faccio io. Tanti andranno in Nazionale, non ci sono nuovi e vecchi, tutti insieme abbiamo un percorso da fare”. Dopo la sosta, dunque, il Frosinone sarà atteso dall'appuntamento del 10 ottobre contro il Napoli.