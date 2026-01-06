Ferguson-Dovbyk, la Roma passa a Lecce. Ma l'attaccante accostato al Napoli si ferma ancora

La Roma espugna il Via del Mare battendo 2-0 il Lecce e confermando le caratteristiche di questo nuovo ciclo targato Gasperini: compattezza difensiva, attenzione tattica e grande cinismo. I giallorossi sbloccano il match alla prima occasione utile con Evan Ferguson, bravo a finalizzare un filtrante di Dybala, e controllano la gara per gran parte del primo tempo, rischiando poco e sfiorando anche il raddoppio, negato solo dalle parate di Falcone.

Nella ripresa il Lecce alza i ritmi e costruisce un’importante occasione sprecata da Pierotti, ma la Roma regge e colpisce ancora. A chiudere i conti è Artem Dovbyk, subentrato dalla panchina, lesto a ribadire in rete su azione da corner. Nel finale un po’ di nervosismo e l’infortunio dello stesso Dovbyk, unica nota negativa di una vittoria gestita con maturità. All'86' l'attaccante acccostato al Napoli esce dal campo per un problema muscolare alla coscia. Potrebbe trattarsi di una ricaduta, che comporterebbe sicuramente un lungo stop. Solo gli esami nei prossimi giorni chiariranno l’entità dell’infortunio.